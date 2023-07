Groen, groen, groen in café t’ Dorp in Ham. — © KH

“Ooooh”, klinkt het in koor in ‘t Dorp in Ham, wanneer groene trui Jasper Philipsen samen met de gele en bollentrui in beeld komt. “Ene van Ham bij de allergrootsten.” In en rond het supporterscafé van de Vlam van Ham loopt de spanning op in de laatste kilometers van de laatste Tourrit.