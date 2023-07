VIDEO. Belgisch podium in Ronde van Wallonië: Arnaud De Lie wint voor Thibau Nys en Timo Kielich

Arnaud De Lie heeft de tweede etappe in de Tour de Wallonie op zijn naam geschreven. Na net geen 180 kilometer tussen Saint Ghislain en Walcourt klopte hij landgenoten Thibau Nys en Timo Kielich in een massasprint. De 21-jarige sprinter van Lotto Dstny neemt meteen ook de oranje leiderstrui over van Filippo Ganna.