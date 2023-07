Patro kan niet winnen in Kempens tweeluik, coach Stijnen toch tevreden

Een erg verjongd Patro, met enkele beloften in de kern, verloor zaterdagavond in Dessel met 3-2. Kroonen (heerlijke vrije trap) en Vanrafelghem (rebound na gemiste strafschop Bentayeb) slaagden er nog in de 1-0 van El Massoudi en de 2-1 van Milts (ex-Patro) uit te wissen. Maar in de 80ste minuut diende Geukens de Maasmechelaren toch de nederlaag toe.

Zondagvoormiddag nam de vertrouwde basiself het op tegen Westerlo. De eersteklasser kwam via een vrije trap op 1-0, maar Eli Sam Bruce zorgde voor de verdiende gelijkmaker. De intensiteit van beide wedstrijden maakte duidelijk dat de voorbereiding in de fase zit waarin Stijn Stijnen knopen moet doorhakken. Zo keken bij Patro Verburgh, Terwingen, Vanrafelghem, Dijkhuizen en Ferber tegen geel aan. De coach toonde zich tevreden over het Kempens tweeluik. “Omdat we zaterdag met een jonge ploeg speelden, kwamen de tegendoelpunten er na jeugdzondes. In Westerlo speelden we zeer goed. We gaven niets weg en creëerden verschillende kansen. Het tegendoelpunt viel op een vrije trap die er geen was”, besloot Stijnen. (jmi)