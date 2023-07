Opnieuw drama in de koers. Vrijdag sloeg het noodlot toe in de Junioren Rundfahrt in Oostenrijk. De Italiaan Jacopo Venzo (17) ging in een afdaling tegen de grond en bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Sente Sentjens uit Pelt zat in de wedstrijd toen het gebeurde en vertelt zijn verhaal.