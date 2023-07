Geerts was outstanding in Lommel. — © @fullspectrum.media

De beste zandrijder in de MX2? Daar bestaat na de GP in Lommel helemaal geen twijfel over: Jago Geerts. De Balenaar won beide reeksen en nadert tot op 13 punten van WK-leider Adamo. Lucas Coenen werd knap tweede, Liam Everts viel net naast het podium.