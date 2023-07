Max Verstappen breekt weer een record: 12 zeges op rij voor Red Bull

Max Verstappen heeft weer een stukje geschiedenis geschreven. In Boedapest schonk hij Red Bull de twaalfde overwinning op een rij, eentje meer dan McLaren in 1988. Tien van die twaalf staan op naam van Verstappen, die al in de eerste bocht voorbij polesitter Lewis Hamilton ging. Wat onthouden we van de GP van Hongarije?

Kanonstart voor Verstappen

De start durft al eens misgaan voor Max Verstappen (25). In de vorige race in Silverstone verloor hij nog een plaats aan Lando Norris. Maar in Boedapest, waar hij 3 duizendsten te traag was geweest voor de poleposition, schoot de WK-leider als een raket weg. Hij koos de binnenkant en glipte daar voorbij polesitter Lewis Hamilton. Die probeerde aan te klampen, maar verloor daardoor ook de tweede plaats aan Oscar Piastri, de rookie van McLaren. Zo was de tegenvaller van zaterdag al na een paar honderd meter uitgegomd. Verstappen keek niet meer om en pakte de twaalfde overwinning op rij voor Red Bull, met het bonuspunt van de snelste ronde er boven op. Zelf werd hij dit seizoen negen keer eerste en twee keer tweede. Halfweg het seizoen leidt hij met 110 punten voorsprong.

Max Verstappen glipt binnendoor bij Lewis Hamilton. — © AP

Pijnlijk ontwaken voor Hamilton

24 uur leefde Lewis Hamilton op een wolk. Zijn pole op de Hungaroring was zaterdag een fameuze stunt, de zevenvoudige wereldkampioen op zijn best. P1 terwijl teammaat George Russell niet verder dan P18 kwam. Maar in de race viel Hamilton van de ene ontgoocheling in de andere. Hij verloor drie plaatsen in de start. “Sorry daarvoor”, zei hij over de radio. Maar na de pitstops keek hij al tegen een achterstand van 20 seconden aan, bijna een volle seconde per ronde. “Waar zijn we zo traag”, vroeg hij vertwijfeld. “Hebben jullie de motor teruggeschroefd”, volgde even later.

Hamilton gokte vergeefs op een safetycar, ging in zijn laatste stint nog voorbij Piastri voor P4, maar dat was een halve minuut achter de winnaar.

Oscar Piastri en Lando Norris. — © AP

McLaren bevestigt

Boedapest bracht de bevestiging: McLaren is echt wel herboren. In Silverstone leken de tweede plaats van Lando Norris en de vierde van Oscar Piastri nog een eenmalige stunt, met dank aan de karakteristieken van dat circuits. Maar de Hungaroring is een totaal andere baan en ook daar kwamen de oranje auto’s helemaal tot hun recht. Norris werd opnieuw tweede, Piastri vijfde. Sterk werk van het team dat bij de start van het seizoen zelfs Q1 niet kon overleven.

Ricciardo klopt Tsunoda

Red Bull had voor Boedapest ingegrepen door de tegenvallende Nyck de Vries te vervangen door veteraan Daniel Ricciardo bij AlphaTauri, zeg maar Red Bull B. Dat werd meteen geïnterpreteerd als een waarschuwing aan Sergio Perez, die een dip kende bij Red Bull A. Wat heeft Boedapest geleerd? Perez ging in de vrije training na vier minuten van de baan, raakte voor het eerst in zes races wél in Q3, maar wel pas als 9de. Niet bepaald indrukwekkend, maar de Mexicaan zette wel weer een degelijke race neer. Met een alternatieve strategie, gestart op harde banden, kwam hij terug naar de derde plaats.

Ricciardo van zijn kant kwalificeerde zich voor teammaat Yuki Tsunoda, maar werd in de start aangetikt door Zhou Guanyu. Dat verknalde zijn race. Vanop de laatste plaats werd Danny Ric nog 13de na een heel lange slotstint op mediums. Tsunoda werd 15de.

Incicdent in de start met de twee Alpines en de AlphaTauri Daniel Ricciardo. — © EPA-EFE

Aspirine voor Alpine

Net als in Silverstone had Alpine een dramatisch en puntenloos weekend in Boedapest. Zeven verschillende teams wisten een plekje in Q3 te veroveren, maar Alpine was daar niet bij. Tot overmaat was het over and out voor beide auto’s na de eerste ronde. Het incident werd veroorzaakt door Zhou Guanyu, die Daniel Ricciardo aantikte, waardoor die tegen Esteban Ocon werd geduwd. Ocon verloor de controle en reed over zijn teammaat Pierre Gasly heen. Beide teammaats out, zonder eigen fout. Een bittere pil. Omdat zijn stoeltje gebroken was in het incident, moest Ocon voor een controle naar het medische centrum.