Vanaf 1 september verandert het Houtpark in een schoolstraat. In de achtergrond zie je langs de kolenwasserij basisschool Straf! — © Zahra Boufker

Beringen

Vanaf 1 september wordt het Houtpark in Beringen-Mijn een schoolstraat. Bedoeling is om zo de omgeving rond basisschool Straf! - dat in de mijngebouwen huist - een pak veiliger te maken.