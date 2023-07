Een speler voor weinig geld binnenhalen en daarna voor een veelvoud weer verkopen, is dat niet de droom van elke Belgische club? Union slaagt er als geen ander in en bewees dat dit weekend nog maar eens door Victor Boniface (22) te verkopen aan Bayer Leverkusen voor een recordbedrag dat via bonussen kan oplopen tot 27,5 miljoen euro.