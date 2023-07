Meteen geel! Magistrale Lotte Kopecky rondt vlucht perfect af in openingsrit Tour de France Femmes: “Dit speelde al langer door mijn hoofd”

Lotte Kopecky heeft de openingsrit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen naar haar hand gezet. In Clermont-Ferrand glipte ze net onder de boog van de 10 kilometer weg van een uitgedund groepje. Bijgehaald werd ze niet meer, de eerste gele trui is voor onze landgenote! Op de koop toe neemt ze ook nog beslag op de bollen- en de groene trui. Ploegmate Lorena Wiebes sprintte een klein minuutje later naar de tweede plek.

Het leek vooraf al aangekondigd dat de openingsrit in deze Tour pas naar het einde toe beslist zou worden. Enkele aanvalspogingen van onder meer Marie-Morgane Le Deunff, Typhaine Laurance en Marta Lach werden een voor een ingerekend met de tussensprint in zicht. Daarbij werd het peloton nog wel even gehinderd door een knullige valpartij waar motoren bij betrokken waren. Annemiek van Vleuten, de winnares van vorig jaar, werd daar even opgehouden maar de Nederlandse kon snel weer aansluiten. Uiteindelijk waren de 25 sprinterspunten voor Lizzie Deignan, maar daarna moest het nog komen.

Op de Côte de Durtol (1,7 km aan 7,3 %) bleef er een uitgedund groepje over. Lotte Kopecky ging haar kans op de laatste meters voor de top en breidde nadien haar voorsprong gestaag uit. Onze landgenote van SD-Worx pakt zo meteen de eerste gele, groene én bollentrui in deze Tour.

“Ik ben er voor gegaan”

“Dit speelde al langere tijd door mijn hoofd”, bekent Kopecky vreugdevol. “De laatste drie weken grapte ik er al over met mijn beste vriend. Het is fantastisch dat ik het ook kan verwezenlijken. Op de laatste beklimming voelde ik dat ik nog iets over had. Ik ben er gewoon voor gegaan. Ik dacht dat er nog wel iemand zou meekomen maar dat gebeurde niet. Toen ik de top bereikte, wist ik dat als ik mijn tempo kon aanhouden dat niemand mij nog zou inhalen. Ik ben blij dat het team mij deze kans gaf want we hadden ook nog een plan klaar met Wiebes voor een massasprint. Het is erg speciaal om de gele trui te kunnen dragen, ik kijk er echt naar uit”, aldus een glunderende Kopecky.