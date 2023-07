Verklede hondjes, overstekende herten en veel tranen: voor we de Champs Elysées opdraaien, dit moet u onthouden van de vorige 20 ritten in de Tour

Rit 1: Het handelsmerk van Campenaerts

De eerste aanvaller deze Tour? Onze landgenoot Victor Campenaerts begon er in de eerste etappe vanaf kilometer nul aan. Spoiler alert: het zal niet de eerste keer zijn dat Vocsnor de debatten zou openen. Altijd op dezelfde manier trouwens. Al bracht zijn aanval in de eerste rit niks op. Zijn aanvallen in de volgende ritten trouwens ook niet, behalve de prijs van de Superstrijdlust .

© REUTERS

Rit 2: Broederliefde na de broedermoord

Na de broedermoord in de eerste rit, waarin Adam Yates tweelingbroer Simon in de laatste meters achter zich liet, werd er duchtig heen en weer gegrapt. Simons team loste een virtueel Instagramgesprek tussen de twee broers. “Wat vind je van mijn leeuwtje?”, vroeg Adam. “Geen kerstkaart voor jou”, reageerde Simon.

Ook de hond van Adam kreeg een mooie bijrol in de tweede etappe. De Brit verkleedde zijn trouwe viervoeter als zichzelf. Het beest kreeg een prachtige gele trui aangemeten. En leek ervan te genieten. Samen met zijn broer -die in de groene trui rondreed- poseerden ze trots voor de camera.

Rit 3: Aanmoedigingen voor de eenzame vluchter

Een doodsaaie rit was de eerste sprintersetappe. De obligate vlucht werd gekleurd door Fransman Laurent Pichon en Amerikaan Neilson Powless. Die laatste droeg de bolletjestrui en nadat de bergjes voorbij waren liet hij Pichon dan ook alleen achter. De dappere Fransman zette zijn tocht eenzaam verder. Tot zijn vrouw Fanny, die per toeval in de volgwagen meereed, de microfoon in haar handen geduwd kreeg. Een inspirerende boodschap volgde: “Strijder, je geeft ons zo veel grootse emoties. Geniet, geniet, geniet, Ik hou zo veel van jou.”

Rit 4: Kosten voor Lefevere

De tweede spurtetappe werd een dure affaire voor Patrick Lefevere en consoorten. Fabio Jakobsen kwam hard ten val en daarbij brak zijn fiets in twee. Geen goedkope grap. De fiets had een waarde van om en bij de 14.000 euro. Bovendien werd het vervolg van Jakobsens Tour gehypothekeerd na zijn val. Van kapitaalsvernietiging gesproken.

© Getty Images

Rit 5: Opnieuw Campenaerts

De eerste echte bergrit, en alweer hetzelfde liedje. De eerste aanvaller van de dag luistert naar de naam Victor Campenaerts. Ook deze keer zonder succes. Onder andere Van Aert was mee. “Ik heb aan Wout gevraagd om weg te mogen rijden met Christophe Laporte. die antwoordde: We zullen wel zien. Daarna was hij zelf mee, samen met Mads Pedersen. We hebben even voorop gereden, maar die groep achter ons viel niet stil. Toen wist ik helemaal dat het niet mijn dag zou worden om een Tourrit te winnen.”

Rit 6: Guerreiro geeft zichzelf duur verjaardagscadeau

Op de beklimming van de Tourmalet kreeg de jarige Ruben Guerreiro het aan de stok met Tobias Haland Johannesen. De Portugees ging op zoek naar de bergpunten en sneed daarbij - de iets sterkere- Noor de pas af. De Tourmalet als eerste ronden is natuurlijk een hele eer en bovendien win je een mooie prijs met de Souvenir Jacques Goddet. Al moet je het natuurlijk wel volgens het boekje spelen. Gevolg: een boete van 500 Zwitserse frank en een aftrek van vijf punten in het bergklassement. Een duur verjaardagscadeau voor de net 29-jarige Movistar klimmer.

Rit 7: De Franse les van Pogacar vrolijkt saaie rit op

De Tour mag dan wel het grootste wielerevenement van het jaar zijn. Toch wordt er af en toe tijd gemaakt voor een grap. Zeker als de rit zelf weinig om het lijf heeft en wanneer je met Tadej Pogacar op stap bent. Geniet hier nog eens van zijn Franse les:

Rit 8: The one where Cav had to leave the Tour

Mark Cavendish kwam naar de Tour met maar één doel: het zegerecord van Eddy Merckx verbreken. De vorige rit was hij er nog dichtbij. Hij strandde in het wiel van de oppermachtige Jasper Philipsen. Tweede. Een teleurstelling maar er zouden nog kansen genoeg komen. Tot in rit acht het noodlot toesloeg. Het weinige dat op de beelden te zien is, vertelt dat er achteraan het peloton vertraagd werd. Tot we plots een kermende Cavendish op de grond zagen. Grijpend naar zijn sleutelbeen. Het verdict is meteen duidelijk: een breuk. Weg droom, weg 35ste ritzege.

© AFP

Rit 9: Een emotionele Van der Poel in het dorpje van Poulidor

De dag voor de eerste rustdag stond het peloton voor een historische rit. Ze zouden niet alleen op de Puy de Dome eindigen. Ook de startplaats was mythisch. Saint-Léonard-de-Noblat heette het dorpje. De woonplaats van de ondertussen overleden Raymond Poulidor. Voor wie het nog niet wist, grootvader van Mathieu Van der Poel. En die had het er duidelijk moeilijk mee. “Het is goed om hier te zijn. Maar het is moeilijk”, op het startpodium was de talentvolle Nederlander er zo van aangedaan dat hij - overmand door tranen - niets meer dan die twee zinnen over zijn lippen kreeg.

© EPA-EFE

Rit 10: Het gerucht van Skjelmose

Weet u het nog? Het vreemd gerucht dat Mattias Skjelmose in de eerste rit na de rustdag lanceerde. “Ik hoorde geruchten dat Van Aert morgen naar huis gaat, dus Jumbo wil hem echt in de kopgroep”, zei de Deen van Lidl-Trek aan TV 2 Sport. Niets bleek minder waar te zijn. Uiteindelijk zal Van Aert de Tour pas tien dagen later verlaten. Na de rit kan de Kempenaar nog (glim)lachen met het gerucht: We hebben mekaar eigenlijk nog nooit gesproken. Misschien wil hij graag dat ik naar huis ga. Dat kan wel.” Om na de excuses van de Deen toch klare taal te spreken: “Het is toch vaak verstandiger om gewoon over uzelf te praten.”

Rit 11: Oh deer: het hertje dat voor het peloton over de weg schoot

Alweer een oersaaie etappe waar het wachten is tot de sprinters hun duivels ontbinden. Tot het peloton opgeschrikt werd. Net voor het peloton voorbij zoefde, was daar ineens een hertje dat over de weg schoot. Gelukkig was het beest snel genoeg en werd een drama vermeden. Bekijk hieronder de beelden:

Rit 12: De strijdlust voor Van der Poel

Waar zaten de twee supersterren van het veldrijden? Zeggen dat ze een anonieme Tour rijden is meer dan overdreven. Wout Van Aert liet zich meermaals zien als luxeknecht en was een aantal keer dicht bij een ritzege. Van der Poel ontpopte zich dan weer tot de beste lead-out in de Tour. Toch hadden ze op meer gehoopt en bleven ze beiden zonder ritzege achter. Al mochten ze alletwee het podium betreden. Van Aert won al twee keer de strijdlust en werd zelfs verkozen tot meest strijdlustige renner van de eerste week. Rit twaalf was de rit waar eeuwige rivaal Mathieu Van der Poel niet achter kon blijven. Hij nestelde zich mee in de ontsnapping en koos op de voorlaatste beklimming het ruime sop. De Nederlander -die herstelde van een verkoudheid- kwam te kort voor de ritzege maar won de strijdlust. Het universum was weer enigszins in evenwicht.

Rit 13: Indrukwekkend Belgisch kunstwerk op Grand Colombier

Op Quattorze Juillet geen Fransman die in het oog sprong. Wel een indrukwekkend Belgisch kunstwerk op de Grand Colombier. Een ode aan al onze landgenoten. Tiesj Benoot, Wout Van Aert, Jasper Philipsen en co zullen ervan genoten hebben.

Rit 14: Drama in de Tour

Drama in de beginfase van de veertiende etappe. Een massale valpartij in een ongevaarlijke bocht leidt tot ongeziene taferelen. De rit werd voor liefst vijfentwintig minuten geneutraliseerd. De voornaamste slachtoffers waren Meintjes, een top tien kandidaat, en de Spanjaard Pedrero. Ook Adrien Petit viel zwaar, hij won het respect van veel supporters door toch door te zetten. Vaak in de achterste rangen van het peloton of zelfs als geloste.

Rit 15: De billen van de meeloper

De supporters lieten zich niet van hun fraaiste kant zien in deze editie van de Ronde van Frankrijk. In de eerste twee ritten werden er duimspijkers op de weg gestrooid, waardoor een regen aan lekke banden volgde. Dan was er het incident met Steff Cras die door een onvoorzichtige supporter ten val kwam en de Tour moest verlaten. Ook Lilian Calmejane kwam door toedoen van een supporter ten val, hij verstrikte in een feestslinger die boven de weg hing.

Maar de bergen drijven de supporters naar nieuwe hoogten. Tijdens rit vijftien werden de renners opgeschrikt door een supporter die iets te enthousiast was. De man had beter zijn kleren aangehouden, misschien kon hij de renners dan wat langer volgen.

© BELGA

Rit 16: Toch geen zorgeloze tijdrit

Wat kan er allemaal mislopen bij een tijdrit? Veel zo demonstreerden de renners van DSM-Firmenich. Niet één maar twee renners starten te laat. Hoewel er weinig op het spel stond - het was een klimtijdrit- slaagden er ook een aantal renners in kennis te maken met het asfalt. Zo ook Victor Lafay, de revelatie van het eerste weekend. Hij leek zich te mistrappen en verloor zo knullig het evenwicht. Gelukkig zonder erg. Bovendien demonstreerde de Fransman de dag erna zijn gevoel voor humor. Hij loste een ludiek filmpje op Twitter:

Rit 17: Pizza voor moegestreden O’Connor

De rit naar de Col de la Loze zal voor eeuwig de geschiedenisboeken ingaan als de rit waarin Pogacar voorgoed brak. Hij verloor meer dan zes minuten op weg naar het dak van de Tour. Iets grappiger om te onthouden was de man die een moegestreden Ben O’Connor - hij reed zich helemaal de pleuris in, in dienst van de latere ritwinnaar Felix Gall- een versgebakken pizza aanbood. Eerder hadden we het over supporters die zich misdroegen. Zij kunnen iets leren van de ludieke actie van de supporter in kwestie.

Rit 18: De hond van Madouas

Helemaal in het begin van de Tour liet gele trui Adam Yates het publiek genieten van zijn schattige -in het geel gedoste- hond. Dat kan ik ook, moet Frans kampioen Valentin Madouas gedacht hebben. De achttiende rit passeerde langs zijn geboortestreek dus zijn familie kon niet ontbreken. Ook aanwezig zijn hond. U raadt het al: even mooi in het geel uitgedost. Er kon zelfs een kleine kus van af. V

Rit 19: Tour de France Unchained: maar dan letterlijk

Keek u ook naar de Netflix documentaire over de laatste Tour de France? Tour de France Unchained luidt de naam. De Duitser Politt nam de naam iets te letterlijk. Al kon hij er ook niet veel aan doen natuurlijk. In de rit vormde na een snoeihard begin zich uiteindelijk een negenkoppige ontsnapping. Daarbij onze Duitse vriend. Tot zijn ketting het begaf. Fietswissel en doorrijden normaal gezien. Tot bleek dat zijn ploegwagen niet achter de ontsnapping reed. Een fiets van de neutrale wagen dan maar. Te klein. De volgende: ook niet geschikt. En ook de derde voldeed niet. Een woedende Politt restte niets anders dan wachten op de eerstvolgende auto van de ploeg met het juiste materiaal. Hij verloor uiteindelijk meer dan anderhalve minuut en moest zelfs het peloton voor zich laten.

Rit 20: Emotioneel afscheid van een Franse legende

Thuisrijder en publiekslieveling Thibaut Pinot werkte zijn laatste Tour af met een lange aanval doorheen zijn geboortestreek. De chouchou van het Franse publiek werd toegejuicht door een gigantische mensenmassa. Ploegleider Marc Madiot werd emotioneel bij de gedachte aan de laatste rit van ‘Tibopino’. “Het is een heel speciale dag. We hebben samen een lang verhaal geschreven. Ik ga hem missen.”

