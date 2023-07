Timmy Simons pakt nieuwe zege en mag tevreden zijn over stage met FCV Dender: “Maar de ploeg gaf wel een vermoeide indruk”

Na de oefengalopjes tegen Standaard Denderleeuw (0-7) en Oudenaarde (0-3) volgde voor Dender het zwaardere werk. De brilscore tegen Cercle Brugge werd gevolgd door een gesmaakte 1-2-zege tegen ADO Den Haag. Na een moeizame eerste helft nam Dender het heft toen resoluut in handen, wat bekroond werd met de gelijkmaker van Kjetil Borry en de winnende treffer van Lennard Hens. Tegen het Saudische Al-Taawoun FC leed Dender een eerste nederlaag na een bikkelharde partij. “Een leerrijke ervaring. Ook in de competitie wachten straks vaak spijkerharde duels.”, stelde Timmy Simons. “Zo openen we de competitie op bezoek bij Club Luik, waar ons een warme ontvangst wacht gezien het recente verleden waarin Dender de Luikenaars de promotie afsnoepte.”

Tegen Helmond Sport knoopte Dender opnieuw aan met de zege via een heerlijke goal van Lennard Hens, die van net voorbij de middenlijn raak trof met een fraaie lob. Hens verlengde zijn contract voor twee seizoenen en is aan een sterke oefencampagne bezig. “Leuk dat we wonnen van Helmond, maar de ploeg maakte wel een vermoeide indruk”, geeft Simons toe. “We werkten dan ook keihard. Belangrijk is dat we geen bijkomende blessurepech hadden. Vooralsnog is iedereen beschikbaar voor de seizoenstart, behalve Kenneth Houdret en Jonathan Rowell, die beiden revalideren na een knieoperatie.”

Kwaliteitsverlies?

Dender stak van wal met een groep die nauwelijks kwaliteitsverlies leed, met uitzondering van het vertrek van de door Fenerbahçe aan SK Beveren uitgeleende Tiago Cukur. De eerder al afgehaakte Mike Smet trekt naar SK Heist. Danny Fofana werd uitgeleend aan derdeklasser Namen, Jarno Jourquin trok definitief naar Oudenaarde en Remko De Backer verkast naar Dikkelvenne. De huurovereenkomsten van doelman Brent Gabriel en Alexandre De Bruyn werden niet verlengd. “Over het lot van Cukur beslisten we niet zelf”, zegt Timmy Simons. “Fofana moet in Namen stappen voorwaarts zetten om een plaats in onze A-kern af te dwingen.”

Dender verloor de Turkse Amsterdammer Cukur aan Beveren, maar snoepte met Bruny Nsimba wel een talentvolle spits weg op de Freethiel. Defensieve middenvelder Kéres Masangu kwam over van Virton en moet – gevrijwaard van blessures – doorbreken. Cukur vertrok dan wel, maar met Ibrahima Sankhon kwam een andere international aanrukken. De Guineese verdediger verzamelde al 27 caps, tekende voor één seizoen met een optie op een tweede en komt over van RWDM. De defensie werd ook versterkt met de 26-jarige Joedrick Pupe, die overkomt van Lierse Kempenzonen en voor twee jaar tekende. Met een treffer onderstreepte Louange Muhire in Oudenaarde dat Dender ook kan rekenen op de beloften van coach Marc Carlier, die voortaan hun wedstrijden afwerken op vrijdag.

Nieuw competitieformat

Timmy Simons kijkt al uit naar de seizoenstart, al wacht een pittige kalender met na de opener op Club Luik thuismatchen tegen RSCA Futures en Lierse Kempenzonen. “Ik vind het een interessant competitieformat met minstens twee stijgers. Het wordt ongemeen spannend met meerdere titelkandidaten. De groep werd na een moeilijk seizoen versterkt, maar ik reken ook zeker op de kwaliteiten van de blijvers. Voor de nieuwkomers wordt het knokken. Dat geldt zeker voor spelers die nu nog aangetrokken worden.”

Vrijdag oefent Dender op bezoek bij Voorde-Appelterre.