Duitse minister annuleert Irak-reis na anti-Zweedse rellen

Een geplande reis van de Duitse minister van Defensie naar Irak is zondag op het laatste moment geannuleerd vanwege bezorgdheid over de veiligheid na de gewelddadige rellen bij de Zweedse ambassade in Bagdad.

De Duitse politie adviseert minister van Defensie Boris Pistorius om de reis af te blazen, aldus het ministerie van Defensie in Berlijn.

Volgens Duitse functionarissen kunnen verdere protesten in Bagdad en een escalatie van de situatie niet worden uitgesloten. De beslissing werd ook genomen om het personeel van de Duitse missie in Bagdad te beschermen.

Relschoppers in Bagdad bestormden donderdag de Zweedse ambassade en staken het gebouw in brand uit woede over plannen van een activist in Stockholm om een kopie van de koran te verbranden.

Irak heeft daaromtrent de Zweedse ambassadeur uitgewezen.