LIVE TOUR DE FEMMES. Het gaat opvallend gezapig aan toe: amper aanvallen uit compact peloton

Op de dag dat de Tour bij de mannen eindigt, begint de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Het is de tweede editie sinds de dames opnieuw een volwaardige Tour hebben. Annemiek Van Vleuten is de titelverdedigster, maar krijgt met Vollering een stevige concurrent. De start én finish van de eerste etappe ligt in Clermont-Ferrand: beginnen doen de vrouwen vandaag met een vlakke rit van 123 kilometer. Volg rit 1 hier live op de voet.