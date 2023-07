WK ZWEMMEN. Michael Phelps is zijn allerlaatste wereldrecord kwijt aan Frans toptalent Léon Marchand (21), ook wereldrecord bij de vrouwen met Ariarne Titmus

Het is gebeurd: zwemicoon Michael Phelps is zijn allerlaatste wereldrecord kwijt. Het Franse toptalent Léon Marchand (21) won de 400 meter wisselslag op het WK zwemmen in Japan met een kanontijd van 4’02”50 en snoept zo het laatste wereldrecord dat Phelps nog bezat af.

De Fransman Marchand kroonde zich zondag tot de beste ooit op de 400 meter wisselslag. Met een tijd van 4’02”50 zwom hij de recordtijd van Michael Phelps uit 2008 uit de boeken. Carson Foster uit de Verenigde Staten (4’06”56) en Daiya Seta uit Japan (4’09”41) mochten mee naar het podium.

Het is geen toeval dat de jonge Marchand dit record verbreekt. De 21-jarige Fransman is de zoon van twee ex-zwemmers en wordt in de Verenigde Staten gecoacht door Bob Bowman, de voormalige coach van Phelps.

Ook wereldrecord bij de vrouwen

Olympisch kampioene Ariarne Titmus uit Australië heeft zich zondag tot wereldkampioene gekroond op de 400 meter vrije slag tijdens de wereldkampioenschappen zwemmen in het Japanse Fukuoka. Ze scherpte in de finale het wereldrecord aan tot 3:55.38.

Titmus — © Getty Images

De 22-jarige Titmus ontfutselde zo het wereldrecord van de 16-jarige Canadese Summer McIntosh, die in de finale als vierde eindigde. McIntosh zwom in maart naar een toptijd van 3:56.08. Voor Titmus is het haar tweede wereldtitel op dit nummer, na 2019.

De Amerikaanse Katie Ledecky slaagde er niet in haar wereldtitel te verlengen, ze werd tweede in 3:58.73. De Nieuw-Zeelandse Erika Fairweather vervolledigde het podium in 3:59.59.

Onze landgenote Valentine Dumont werd eerder op de dag uitgeschakeld in de reeksen. Ze tikte aan in 4:10.09.