Twitter rouwt om Martine Tanghe: “Dank dat je bij ons was”

Gewezen VRT-journalist en nieuwsanker Martine Tanghe is op 67-jarige leeftijd overleden, dat meldde de openbare omroep zondag in een persbericht. Intussen wordt Twitter overspoeld met steunbetuigingen en berichten vol lof over de vrouw die maar liefst 42 jaar lang te zien was op de Vlaamse televisies.

“Vrouw van taal, van geen woord te veel of te weinig. Geen superlatieven als dat niet gepast was. Je zou het wegwaaien als we die nu wel gebruiken omdat je er niet meer bent. Maar wat moeten we anders? Dank dat je bij ons was, Martine”, schrijft collega Xavier Taveirne zondag op sociale media. Net als talloze anderen richtte de presentator zich naar Twitter en Instagram om afscheid te nemen van voormalig nieuwsanker Martine Tanghe die op 67-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker.

Ook VRT-collega Riadh Bahri nam via Twitter afscheid. Dat deed hij met een filmpje van Tanghe die hem “alle geluk van de wereld wenste” voor zijn huwelijk.

Journalist en collega Jan Balliauw noemde het “een vreselijke zondagochtend” en bedankte Martine Tanghe.

Ook binnen de politiek, wordt er gerouwd om Martine Tanghe die doorheen haar 42 jaar lange carrière als presentatrice, tal van politici over de vloer kreeg.

“Afscheid van een baken van vertrouwen, een dame met klasse, maar bovenal een warm mens. We hadden je nog zoveel mooie momenten gegund. Vaarwel Martine”, tweet premier Alexander De Croo zondagnamiddag.

“Zoals velen groeide ik op met de warme stem van Martine Tanghe. Ze leerde ons de liefde voor het nieuws en onze taal. Je vertrekt veel te snel. Dank dat je bij ons was; we gaan je missen”, schrijft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op Twitter.

CD&V-voorzitter noemt haar dan weer “het mooiste gezicht van Vlaanderen”.

