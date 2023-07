PORTRET. Martine Tanghe (67), de moeder van alle nieuwsankers, overleden

Voormalig journaalanker Martine Tanghe (67) is overleden. Enkele jaren geleden werd opnieuw kanker bij haar vastgesteld. Herlees hieronder het afscheid van onze reporter Tom de Leur na haar pensioen in 2020. Het liefst van al verdween Martine Tanghe (65) in 2020 geruisloos uit beeld. Onmogelijk, zal ze zelf ook wel beseffen. Je kunt niet 42 jaar lang elke dag binnenkomen bij miljoenen huiskamers en met een eenvoudige “dank dat u bij ons was” met pensioen gaan. Aan interviews doet ze niet en al zeker niet aan afscheidsinterviews.