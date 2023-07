VIDEO. Meteen zware valpartij in Tour de France Femmes: Mireia Benito met nekbrace afgevoerd, Spaanse is bij bewustzijn

De Tour de France Femmes is nog maar begonnen, of de koers werd al opgeschrikt door een zware valpartij. De Spaanse renster Mireia Benito (van de Belgische ploeg AG Insurance-Soudal-Quick Step) verloor de controle over haar stuur en belandde langs de kant van de weg zwaar in de berm. Met een nekbrace om werd ze meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. Haar ploeg heeft inmiddels laten weten dat ze bij bewustzijn is.