Stembureaus geopend voor vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje

Peilingen voorspellen een nederlaag voor de linkse minderheidsregering van premier Pedro Sánchez en een overwinning van de rechts-conservatieve Partido Popular (PP) van Alberto Núñez Feijóo.

De PP zou wel geen absolute meerderheid halen en zou dan de hand moeten reiken naar de ultranationalistische partij Vox, voor gedoogsteun of het vormen van een coalitie. Zo kan extreemrechts voor het eerst sinds het einde van de Franco-dictactuur meer dan 50 jaar geleden weer aan de macht komen in Spanje.

Sowieso mochten in de vijf dagen voor de verkiezingen geen peilingen meer gepubliceerd worden, waardoor het afwachten blijft wie het haalt. Volgens de meest recente peiling van de krant El País zou de PP 34 procent halen en de socialistische PSOE van premier Sánchez 28 procent. Vox zou rond de 13 procent halen, minder dan de 15,2 procent die de partij haalde bij de vorige verkiezingen van 2019, maar zou bij een PP-overwinning wel het meeste gewicht in de schaal kunnen leggen.

Hitte

De vraag is ook of de opkomst zal lijden onder de enorme hitte in Spanje en het feit dat de verkiezingen midden in de vakantie plaatsvinden. In Córdoba, in het zuiden van het land, kan het tot 40 graden worden, in de hoofdstad Madrid zou het kwik oplopen tot meer dan 35 graden. Meer mensen konden dit jaar wel per post stemmen, wat een recordaantal van 2,5 miljoen mensen heeft gedaan.

De stembureaus blijven open tot 20 uur, op de Canarische Eilanden (waar het een uur vroeger is) tot 21 uur. Kort na de sluiting van de stembureaus worden de eerste exitpolls verwacht, ongeveer een uur later volgen de eerste resultaten.

De verkiezingen hadden normaal gezien eind dit jaar moeten plaatsvinden, maar premier Sánchez kondigde nieuwe verkiezigen aan in mei na tegenvallende verkiezingen van zijn socialistische partij bij de lokale en regionale verkieingen.