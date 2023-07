TUI laat vliegtuigen naar Rhodos leeg vertrekken: “Zo veel mogelijk hotelkamers leeg krijgen”

LEES OOK. TUI annuleert alle vluchten naar Rhodos tot en met dinsdag

“Hoewel het aantal Belgische reizigers in de getroffen regio vrij beperkt is, treft de situatie er veel vakantiegangers. In deze fase van de crisis is het nog niet duidelijk hoe de komende dagen op het hele eiland zullen verlopen. Omwille van die onduidelijke omstandigheden heeft TUI uit veiligheidsoverwegingen besloten om vanaf vandaag tot en met dinsdag geen nieuwe reizigers naar Rhodos te laten vertrekken. Op die manier kunnen de vrijgekomen hotelkamers op het volgeboekte eiland de opvang van de geaffecteerde klanten bespoedigen”, aldus TUI in een persbericht.

De beslissing is genomen door de hele TUI-groep, waardoor ook Duitse, Franse, Britse en Nederlandse toeristen de komende dagen niet in Rhodos zullen aankomen. “We laten alle vluchten zelf natuurlijk wel vertrekken”, zegt woordvoerder Piet Demeyere. “Wie een terugvlucht had gereserveerd, kan daardoor van het eiland af. Door er geen nieuwe klanten naartoe te sturen, krijgen we snel kamers vrij voor de vele geëvacueerde toeristen in het getroffen deel van het eiland.”

Wat er gebeurt met toeristen die vanaf woensdag zullen vertrekken, is nog niet duidelijk. “Dat gaan we mogelijk maandag al beslissen”, zegt Demeyere. “Het heeft geen zin om nu klanten naar daar te brengen als we niet kunnen garanderen dat zij een normale vakantie kunnen beleven.”

Sunweb brengt al zeker zondag en maandag geen reizigers naar Rhodos, bevestigt woordvoerder Tim Van den Bergh. De organisatie heeft ongeveer 250 reizigers op Rhodos die zijn geëvacueerd, onder wie een negentigtal Belgen. “We geven alle klanten de keuze om te blijven of te vertrekken. Als ze willen blijven kan dat in een hotel in het noorden, als ze willen vertrekken kan dat vandaag of ten laatste morgen”, aldus de woordvoerder.

Hij geeft aan dat er zondag negen plaatsen beschikbaar zijn op een vlucht naar Brussel en een honderdtal op een vlucht naar Amsterdam, waarmee Belgen eveneens kunnen terugvliegen als ze dat willen. Morgen/maandag wordt er nog een extra vlucht geregeld. Sunweb-klanten die zondag of maandag een reis naar Rhodos hadden geboekt krijgen de kans om hun reis om te boeken naar een andere bestemming. De hotels die voor deze klanten geboekt waren in Rhodos worden niet geannuleerd maar worden gebruikt voor de mensen die op het eiland werden geëvacueerd, aldus Van den Bergh nog.

Corendon laat tot en met dinsdag geen nieuwe vakantiegangers naar Rhodos afreizen, zegt topman Steven van der Heijden. De reisorganisatie heeft momenteel ongeveer 2.000 vakantiegangers op Rhodos zitten, tweehonderd bevonden zich in het zuiden van het eiland. “Die zijn inmiddels naar het noorden geëvacueerd, op last van de overheid”, vertelt Van der Heijden. Bedoeling is nu om de reizigers terug te halen naar Nederland via vluchten afkomstig uit Griekse en Turkse plaatsen die tussenstops maken in Rhodos.