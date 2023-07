Brug in aanbouw stort in Griekenland in: “Mensen zitten vast onder het puin”

Een brug in aanbouw is zondag ingestort in het westen van Griekenland, in de buurt van de stad Patras. “Er zitten mensen vast onder het puin”, vertelden reddingswerkers aan AFP.

“We kunnen bevestigen dat de brug is ingestort. We zijn ter plaatse aan het werk. Er zitten mensen vast maar we weten het exacte aantal niet”, zei de brandweer.