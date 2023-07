WK rallycross afgelast nadat batterij van elektrische wagen vuur vat

De Britse manche van het WK rallycross is afgelast na een zware brand, die begon bij de batterij van een elektrische racewagen. Voor het team van Sébastien Loeb is het seizoen voorbij, beide wagens zijn totaal vernield.

De topklasse van het WK rallycross is vorig jaar overgestapt naar elektrische auto’s. De Britse manche in Lydden Hill werd vrijdagmorgen opgeschrikt door een zware brand bij Special One Racing, het team waarvoor Sébastien Loeb en Guerlain Chicherit racen. Beide auto’s en de trailer van het team bleven in de zware brand. Er vielen geen gewonden. Het circuit was ook nog niet open voor toeschouwers.

Zaterdagavond heeft de autosportfederatie FIA beslist dat er dit weekend niet meer gereden wordt in deze klasse. Na het eerste onderzoek kan niemand de veiligheid garanderen. Volgens de FIA is op videobeelden te zien dat de brand vrijdag om 8.43 uur ontstond aan de batterij van de Lancia Delta van Loeb, die in de laadzone van het team stond. “Het is evident dat alleen extreem snel denkwerk van de teamleden hen heeft behoed voor verwondingen”, zegt de FIA, die een onderzoek opstartte met Kreisel, de fabrikant van de batterijen. “Op dit moment hebben we bepaald dat het onderzoek niet ver genoeg staat om de oorzaak van de brand te kennen”, zegt de FIA. De WK-auto’s komen daarom niet meer in actie. De andere categorieën racen wel.

De elektrische auto was gebouwd als eerbetoon aan de legendarische Lancia Delta’s. — © Red Bull

De twee elektrische wagens van het team, als eerbetoon gebouwd naar de legendarische Lancia Groep A, zijn totaal vernield. Special One Racing liet al weten dat geen foute handelingen aan de oorzaak van de brand liggen e0n dat het dit seizoen niet meer in actie komt. Dat is geen goed nieuws voor de Belgische WK-manche, die van 4 tot en met 6 augustus plaatsvindt in Mettet. (mc)