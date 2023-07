Motorrijder bewusteloos aangetroffen op E17: “Moedwillig aangereden door bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde”

Haasdonk

Op de E17 richting Antwerpen is zondagochtend een motorrijder bewusteloos aangetroffen ter hoogte van de afrit in Haasdonk. Volgens de federale wegpolitie zou de motor moedwillig aangereden zijn door een autobestuurder die vervolgens weggevlucht is. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.