30.000 mensen moeten geëvacueerd worden door bosbranden op Rhodos: grootste evacuatieoperatie ooit in Griekenland

Al bijna een week lang wordt het Griekse eiland Rhodos geteisterd door bosbranden die moeilijk onder controle te krijgen zijn door de aanhoudende hitte en wind. Zaterdag werden maar liefst 30.000 mensen in veiligheid gebracht met behulp van bussen en andere voertuigen. Op beelden bij de Griekse media is ook te zien hoe toeristen en lokale inwoners in de laadbak van kleine vrachtwagens klimmen om in veiligheid te geraken. Sommigen vertrokken ook te voet.

LEES OOK. TUI annuleert alle vluchten naar Rhodos tot en met dinsdag

2.500 mensen die naar de stranden moesten vluchten voor de vuurzee werden met veerboten van het strand gehaald en naar een veilige plek gebracht. De geëvacueerde toeristen worden ondergebracht in sportscholen, scholen en andere gebouwen op het eiland. Enkele boten zullen ook gebruikt worden als drijvende hotels.

Het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een crisisbeheerseenheid laten activeren om te helpen bij de evacuatie van buitenlandse burgers in Griekenland.

(Lees verder onder de foto’s)

© via REUTERS

© AP

Meerdere dagen nodig

“De wind zou intenser moeten worden tussen 12 en 17 uur, we kunnen niet uitsluiten dat dit al eerder gebeurt”, zei de woordvoerder van de brandweer Vassilis Vathrakoyiannis zondagvoormiddag aan The Guardian.

De branden bereikten ‘s nachts het dorp Laerma en staken daar huizen en een kerk in brand. Ook heel wat hotels gingen in de vlammen op. Volgens de autoriteiten zou het nog meerdere dagen kunnen duren voor de bosbranden onder controle zijn.

Een andere woordvoerder van de brandweer, Yannis Artopoios, vertelde aan de Griekse TV dat de belangrijkste fronten van het vuur zich in gebieden ten zuiden van het dorp Apollon bevinden.