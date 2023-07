Pelt

Vijftig jaar geleden, op 13 juli 1973 stapten Georges Leekens en Ida Schmitz uit Pelt in het huwelijksbootje in Opglabbeek, waarvan Ida afkomstig is. Ida werkte in Genk en Lanklaar in de elektronicasector. Georges is afkomstig uit As en werkte jarenlang voor de Stad Genk. Samen hebben ze één zoon. Vandaag geniet het gouden paar vooral van hun wandelingen in eigen gemeente en fietstochtjes in de omgeving. (gn)