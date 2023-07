Muziek Tomorrowland te horen tot in Antwerpen: politie vraagt om niet meer te bellen voor geluidshinder

Door een (on)gunstige wind was de muziek op Tomorrowland in Boom zaterdagavond laat te horen tot in Antwerpen. De politie kreeg verschillende oproepen wegens geluidshinder, maar vraagt om daarvoor niet meer te bellen.

Zaterdagavond, 23u. Op de Mainstage van Tomorrowland geven de broers Dimitri Vegas en Like Mike het beste van zichzelf voor de tienduizenden feestvierders in de Schorre in Boom. De muziek blijkt echter tot ver buiten Boom hoorbaar: zowel in Aartselaar, Kontich, Wommelgem, Deurne en zelfs Borgerhout bellen inwoners naar de politie om geluidsoverlast aan te kaarten.

“We ontvingen zaterdagavond inderdaad veel oproepen van geluidsoverlast van Tomorrowland”, zegt de Antwerpse politie. “Er kunnen op dat vlak geen maatregelen genomen omdat de vergunning van het festival in orde is. We vragen dan ook om de politie hier niet meer voor te bellen, zodat we onze lijnen optimaal kunnen benutten.”

Tomorrowland sloot zaterdagavond de deuren om 1 uur, zondag gaat de laatste dag van het eerste weekend in. Dan duurt het festival tot middernacht. De Nederlandse dj Martin Garrix sluit de Mainstage af.