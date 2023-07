Horror: spin nestelt zich in oor van Chinese man en weeft een web

Een Chinese man uit de stad Shangrao kwam terecht in wat velen een nachtmerrie zouden noemen. De man werd op een ochtend wakker met oorpijn en ontdekte bij de dokter dat een spin haar intrek had genomen in zijn oor.

Op de beelden van de otoscopie die Dr. Cheung deed, is het achtpotige beestje te zien. De spin lijkt vast te zitten achter het web dat ze voor zichzelf woof. De dokter slaagde erin het dier en het web te verwijderen. De man hield er een beschadigd trommelvlies en gehoorgang aan over, maar volgens de arts zou alles vanzelf genezen. Recent was er een gelijkaardig geval elders in China. In het oor van een vrouw werd een spin ontdekt die een ‘vals’ trommelvlies had gewoven en zich zelfs aan het voortplanten was. (edb)