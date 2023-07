TUI annuleert alle vluchten naar Rhodos tot en met dinsdag

TUI heeft zondagochtend laten weten dat het alle vluchten naar Rhodos schrapt naar aanleiding van de bosbranden. “Alle reizigers die gisteren in allerijl werden geëvacueerd, worden vandaag persoonlijk door een TUI medewerker gecontacteerd zodat we een zo passend mogelijke oplossing voor hun situatie kunnen uitwerken”, klinkt het in een persbericht.

“Hoewel het aantal Belgische reizigers in de getroffen regio vrij beperkt is, treft de situatie er veel vakantiegangers. In deze fase van de crisis is het nog niet duidelijk hoe de komende dagen op het hele eiland zullen verlopen. Omwille van die onduidelijke omstandigheden heeft TUI uit veiligheidsoverwegingen besloten om vanaf vandaag tot en met dinsdag geen nieuwe reizigers naar Rhodos te laten vertrekken. Op die manier kunnen de vrijgekomen hotelkamers op het volgeboekte eiland de opvang van de geaffecteerde klanten bespoedigen”, aldus TUI in een persbericht.