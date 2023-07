Genkenaar Francesco Patera verliest kamp tegen Kyshawn Davis

Bokser Francesco Patera (30) uit Genk heeft zaterdagnacht in de Firelake Arena in het Amerikaanse Shawnee (Oklahoma) een nederlaag geleden tegen de Amerikaan Kyshawn Davis (24), de WBO Intercontinental-kampioen bij de lichtgewichten.

Davis haalde het unaniem op punten (100-89, 100-89 en 99-90) en behield zo zijn WBO-titel.

De Amerikaan diende Patera een knockdown toe op het einde van de achtste van tien ronden. Davis won tot dusver al zijn profkampen, goed voor negen zeges (waarvan zes met knock-out). Davis pakte zilver op het WK voor amateurs in 2019 in het Russische Jekaterinenburg en werd ook tweede in het olympisch bokstoernooi in 2021 in Tokio.

“Ik bied mijn fans mijn excuses aan voor het feit dat ik ze geen knock-out kon geven”, reageerde Davis na afloop in de arena. “Het was de eerste keer dat ik tegenover zo’n ervaren bokser stond en toch won ik elke ronde.”

Patera leed een vierde nederlaag in zijn carrière, tegenover 28 overwinningen (waarvan 10 met ko).