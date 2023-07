“Banksy in Bocholt?” Onbekende graffitikunstenaars fleuren brug op

Het graffitiproject onder de brug van de N76 over de Zuid-Willemsvaart in Bocholt heeft heel wat bekijks. — © rdr

De grijze pilaren onder de brug zijn al enkele jaren voorzien van graffiti. Recent werden er nieuwe kunstige kleurrijke tekeningen aangebracht. En daarover zijn heel wat Bocholtenaren aangenaam verrast. Zo rijdt er nu, eindelijk, een NMBS-trein die Noord-Limburg met de rest van Vlaanderen verbindt. Aan de overkant van de brug over de Zuid-Willemsvaart zie je hoe ‘Jelle een boek leest’ en is er een grote ‘The Writers in Wonderland’ in graffiti aangebracht. Markante tekeningen van creatievelingen.

Wie deze artiesten zijn? Daarover tast men in het duister. “Mogelijk Banksy? Wie weet het?” lacht burgemeester Stijn Van Baelen. Hij laat de Bocholtse jeugddienst polsen bij de plaatselijke jongeren. Ook de Vlaamse Waterweg heeft geen weet van welke hand deze nette graffitischilderingen zijn.(rdr)

