WK VROUWENVOETBAL. Zweedse vrouwen nemen in slotminuten afstand van Zuid-Afrika

De Zweedse voetbalsters zijn het WK in Australië en Nieuw-Zeeland begonnen met een nipte overwinning. In de slotminuten zorgde Amanda Ilestedt voor de verlossing met de 2-1.

De Zweedse speelsters van bondscoach Peter Gerhardsson kwamen in de tweede helft nochtans op achterstand tegen de Zuid-Afrikaanse dames. Hildah Magaia opende de score voor Zuid-Afrika. Fridolina Rolfö maakte na ruim een uur gelijk. Amanda Ilestedt bezorgde Zweden alsnog de zege met een doelpunt in de laatste minuut van de officiële speeltijd. De vreugde was groot.