Toptalent Roos Vanotterdijk past voor vlinderslag op WK zwemmen vanwege last aan schouder, België pakt twee top vijftien plaatsen op eerste dag

Roos Vanotterdijk heeft zondag verstek laten gaan voor de 100 meter vlinderslag op de wereldkampioenschappen zwemmen in het Japanse Fukuoka. Ook voor de 50 meter vlinder van vrijdag geeft ze forfait. “Haar schouder is onvoldoende hersteld voor deze nummers”, zo meldt de Belgische federatie op Twitter. Met Lucas Henveaux en Valentine Dumont kwamen wel al twee Belgen in actie.