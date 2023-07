Honden en water, enkele uitzonderingen daargelaten, is dat een perfecte match. Of het nu een plons in de vijver is of happen naar het water dat uit de tuinslang stroomt, plezier gegarandeerd. Maar soms kan vervuild of gewoon te veel water tot ernstige problemen leiden. “Waterintoxicatie of -vergiftiging kan gevaarlijk zijn voor je hond”, zegt dierendokter Rob Lückerath.