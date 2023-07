VIDEO. Ook Belgische supporter zorgt voor opschudding in de Tour: man met Belgische vlag bracht de Franse kampioen ten val

De supporters in deze Tour de France blijven voor opschudding zorgen. De drukte maakt van de koers een feest, maar meermaals waren er al enkelingen die het feestje verbrodden. Zo ook zaterdag in de Vogezen. Frans kampioen Valentin Madouas ging tijdens de beklimming van de Grosse Pierre plots onderuit. Op een filmpje op sociale media is nu te zien waarom. Een Belgische toeschouwer supportert heel aandachtig met zijn vlag, waardoor hij onopzettelijk de Fransman ten val brengt.