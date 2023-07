VIDEO. Poppen even aan het dansen bij oefenmatch tussen Arsenal en Manchester United, nadat Lisandro Martinez stevige fout begaat

Afgelopen nacht hebben Premier League-clubs Arsenal en Manchester United een vriendschappelijke wedstrijd tegen elkaar afgewerkt in de Verenigde Staten. Manchester United won met 0-2 van een zwak Arsenal, maar achteraf was er toch ook veel te doen over een stevige overtreding van Manchester United-verdediger Lisandro Martinez.

In oefenmatchen wordt vaak afgesproken om wat minder hard in de duels te gaan, om zo blessures kort voor de competitiematch te vermijden. Maar dat staat niet in het woordenboek van Manchester United-verdediger Lisandro Martinez. De Argentijnse verdediger kreeg kort voor de rust geel nadat hij Bukayo Saka serieus omver kegelde na balverlies. De stevige overtreding van Martinez zorgde voor boosheid bij de spelers van Arsenal, vooral dan bij Martin Ødegaard. De Noorse aanvoerder ging verhaal halen bij Martinez, de poppen gingen even aan het dansen.

Manchester United-coach Erik ten Hag had weinig begrip voor de reactie van Ødegaard. Hij maakte zich na het rustsignaal boos bij de vierde official en moest door kersvers aanvoerder Bruno Fernandes weggehaald worden. Volgens Ten Hag horen zulke fouten er nu eenmaal bij. Op zijn persbabbel afgelopen vrijdag pakte hij al uit met een opvallende uitspraak. “We don’t play friendly games”, had Ten Hag toen gezegd. De Twitteradmin van Man United gooide vannacht tijdens de rust nog wat olie op het vuur door diezelfde quote nog eens online te gooien.

Manchester United haalde het uiteindelijk met 0-2 van een zwak Arsenal. Bruno Fernandes en Jadon Sancho zorgden voor de goals. Bij Arsenal konden nieuwe aanwinsten Declan Rice en Kai Havertz niet overtuigen. Ook de verdediging van de Gunners stond soms te wankelen, zoals bij de 0-2 van Sancho.