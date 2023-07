Netanyahu vannacht onder het mes voor implantatie pacemaker: “Het gaat goed met me”

Kort voor een beslissende stemming in het parlement over de geplande hervorming van justitie in Israël, moest premier Benjamin Netanyahu plots onder het mes en kreeg hij een pacemaker geïmplanteerd. Dat heeft hij zelf aangekondigd.

De 73-jarige Netanyahu werd afgelopen nacht opgenomen in het Sheba-ziekenhuis nabij Tel Aviv. Een week eerder lag hij al eens in datzelfde ziekenhuis wegens uitdroging. De Israëlische premier blijft voorlopig ter observatie op de afdeling cardiologie van het ziekenhuis.

“Het gaat erg goed met mij, maar ik luister naar mijn artsen”, liet de regeringsleider in de nacht van zaterdag op zondag in een videoboodschap weten. De operatie zal plaatsvinden in het Sheba-ziekenhuis nabij Tel Aviv.

Een week geleden werd hij al eens in datzelfde ziekenhuis opgenomen wegens uitdroging. Toen luidde het dat de 73-jarige Netanyahu een aantal uur zonder hoed of water in de zon had gezeten tijdens een hittegolf. Hij zou kort bewusteloos zijn geweest en op zijn hoofd zijn gevallen.

Er werd bij de premier een hartbewakingsapparaat ingebracht en dat zou nu een pieptoon hebben afgegeven, waardoor een operatie onmiddellijk nodig was, aldus Netanyahu.