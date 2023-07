Vier vermisten, onder wie twee kinderen, na overstromingen in Canada

De twee kinderen zaten in een wagen die door het water werd meegesleurd. Drie andere inzittenden slaagden er wel in zich in veiligheid te brengen. Er is een zoekactie opgestart naar de kinderen. Elders raakten in gelijkaardige omstandigheden twee andere personen vermist, aldus de politie, die niet meegaf waar de feiten zich precies afspeelden.

De hevige regenval die de provincie sinds vrijdagavond treft, heeft ervoor gezorgd dat heel wat wegen ontoegankelijk zijn, huizen onder water liepen en een stuwdam dreigde te barsten. Inwoners van de regio Windsor, zo’n zestigtal kilometer ten noordwesten van de provinciehoofdstad Halifax, kregen in het holst van de nacht het bevel tot evacuatie wegens het risico op een dambreuk, maar intussen zou de situatie onder controle zijn, volgens de burgemeester van Windsor, Abraham Zebian.

Op televisiebeelden en sociale media is te zien hoe sommige wegen zijn veranderd in kolkende rivieren en auto’s overal werden achtergelaten. De bevolking van de provincie kreeg de raad om thuis te blijven, tenzij er een bevel tot evacuatie wordt gegeven. Zo’n 70.000 klanten van energieleverancier Nova Scotia Power zaten aan het begin van de dag zonder stroom, maar tegen de namiddag was hun aantal teruggebracht tot 6.000 gezinnen.