Dode en gewonden bij nachtelijke aanval op Oekraïense havenstad Odessa

Rusland heeft in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een aanval uitgevoerd op de Oekraïense havenstad Odessa. Daarbij is een burger om het leven gekomen en raakten een vijftiental mensen gewond, onder wie ook kinderen, zo heeft de gouverneur van de regio, Oleg Kiper, bekendgemaakt via de berichtendienst Telegram.