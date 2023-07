Michael Woods haalt met snelheid van 110,1 (!) kilometer per uur in afdaling snelheidsrecord van deze Tour: “Weet niet of ik hier trots op moet zijn”

Michael Woods heeft in de voorlaatste rit van deze Tour de France het snelheidsrecord van deze editie laten noteren. De Canadese renner van Israel Premier-Tech, die eerder won op de Puy de Dome, haalde in de afdaling van de Ballon d’Alsace een topsnelheid van 110,1 kilometer per uur.

Het is NTT Data dat verschillende data van het Tourpeloton bijhoudt en publiceert. Zaterdagavond publiceerde het dat Michael Woods in de afdaling van de Ballon d’Alsace de topsnelheid van deze Tour de France neerzette. Hij ging op een bepaald moment 110,1 kilometer per uur. Een duizelingwekkende snelheid in een afdaling, zeker met het recente overlijden van Gino Mäder in het achterhoofd. De Zwitserse renner liet het leven na een val in een afdaling tijdens de Ronde van Zwitserland.

Michael Woods reageerde dan ook niet al te positief op zijn kersvers record. “Ik weet niet zeker of ik hier trots op moet zijn”, post hij op Twitter met een emoticon van iemand die zichzelf in het gezicht slaat. Al is Woods lang niet de enige die zaterdag snelheid wou pakken in de afdaling, wegens het harde koersverloop. Zo gingen ook Carlos Rodriguez en Sepp Kuss tegen de grond in de afdaling. Beide renners reden de koers met een fiks aantal verwondingen uit.

Het vorige snelheidsrecord in deze Tour stond trouwens op naam van Anthony Turgis van TotalEnergies. In de Pyreneeën haalde de Fransman in de afdaling van de Tourmalet een snelheid van 107,7 kilometer per uur.