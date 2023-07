Grote bosbranden op Rhodos, duizenden mensen geëvacueerd uit hotels en dorpen: “De as viel uit de lucht”

Op het Griekse eiland Rhodos zijn zaterdag verschillende dorpen geëvacueerd door bosbranden in de buurt. Enkele duizenden toeristen en lokale inwoners moesten met bussen en boten van de kustwacht in veiligheid gebracht worden. Daaronder ook een zeventigtal Belgen die via TUI op vakantie zijn op Rhodos.

De bosbranden op Rhodos branden al enkele dagen, maar bereikten zaterdag een hoogtepunt. Verschillende dorpen op het eiland moesten in sneltempo geëvacueerd worden. Daaronder ook de hotels in de populaire kuststadjes Kiotari en Lardos, gelegen in het zuiden van het eiland. Drie hotelcomplexen in het Kiotari-gebied werden al door de vlammen opgeslokt, wat aanzienlijke schade veroorzaakte, terwijl duizenden hectaren bos in de as werden gelegd.

De Griekse kustwacht, die de hulp kregen van een dertigtal privéboten, kon al enkele duizenden mensen, waaronder heel wat toeristen, evacueren. Dat zei Nikos Alexiou van de kustwacht aan de nieuwszender Skai. Een marineschip zou ondertussen ook gearriveerd zijn om hulp te bieden.

Toeristen worden ook met bussen en andere voertuigen naar veiligere gebieden gebracht. Op beelden bij de Griekse media is ook te zien hoe toeristen en lokale inwoners in de laadbak van kleine vrachtwagens klimmen om in veiligheid te geraken. Sommigen vertrokken ook te voet. De geëvacueerde toeristen worden ondergebracht in sportscholen, scholen en andere gebouwen op het eiland. Enkele boten zullen ook gebruikt worden als drijvende hotels.

Het in momenteel onduidelijk hoeveel mensen effectief al geëvacueerd zijn. Griekse media geven op dit moment verschillende aantallen. Enkelen spreken over meer dan 2.500, terwijl anderen cijfers geven tot 8.000. De lokale autoriteiten verwachten dat er tot 30.000 mensen geëvacueerd zullen moeten worden.

Zeventigtal Belgische TUI-reizigers

Een zeventigtal Belgen die met TUI op vakantie zijn op Rhodos, heeft wegens de bosbranden op het Griekse eiland uit voorzorg hun hotels moeten verlaten. Dat bevestigt de Belgische woordvoerder van TUI, Piet Demeyere, zaterdag. Het gaat om “minder dan 5 procent” van het totale aantal Belgen die momenteel via TUI met vakantie zijn op Rhodos.

Volgens woordvoerder Piet Demeyere zijn de betrokken Belgen opgevangen door de autoriteiten en is voorlopig nog onduidelijk wat er staat te gebeuren. “Momenteel is er nog geen acuut gevaar voor de hotels, het gaat om een voorzorgsmaatregel, en later op de avond zou er meer duidelijkheid moeten zijn: is een terugkeer naar de hotels mogelijk, of is een andere oplossing nodig?”

Indien de TUI-reizigers niet naar hun hotels zouden kunnen terugkeren, zal de reisorganisator contact met hen opnemen om te zoeken naar een alternatief of om een terugreis naar België te regelen.

TUI vliegt dezer dagen dagelijks naar Rhodos vanuit Brussel. Op de vlucht van zondag zitten vijf reizigers van wie het verblijf voorzien is in de met bosbranden getroffen regio van het eiland. Zij krijgen de optie te vertrekken naar een ander deel van Rhodos, of om hun reis kosteloos om te boeken.

Reisorganisatie Corendon liet aan ANP weten dat ongeveer 200 van haar reizigers zijn betrokken bij de evacuaties en door de Griekse overheid naar een veilige plek zijn gebracht. Het gaat vooral om Nederlanders, maar er zitten ook Belgen en Denen bij. “Ze krijgen de keuze om naar een alternatieve accommodatie te gaan of terug te vliegen naar huis”, zei een woordvoerster.

Windkracht zes

Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand moeilijk te bestrijden. In de regio rond Rhodos waait ook een stevige wind met windkracht zes. “De rook is zo dik dat je nauwelijks kunt ademen. De mensen worden naar het stadje Gennadi gebracht vanwaar ze naar andere hotels worden overgebracht”, zei Konstantinos Traraslias, vice-burgemeester van Rhodos aan Skai.

In de regio worden vijf blushelikopters ingezet en meer dan 170 brandweerlieden. Brandweerlieden uit Slowakije zijn zaterdag ook gearriveerd op Rhodos om de lokale teams te helpen bij het bestrijden van de branden. “De situatie op Rhodos is ernstig en uiterst moeilijk. Door de harde wind en de snel veranderende richting van het vuur moesten brandweerlieden zich terugtrekken en verplaatsen”, berichtte de Slowaakse brandweer op Facebook. Een deel van het Slowaakse reddingsteam is verhuisd naar de kustplaatsen om daar te helpen bij de evacuatie, zeiden ze.

“As kwam uit de lucht vallen”

Karen Verbruggen (29) uit Puurs is met haar man en drie jonge kinderen op vakantie op Rhodos. Zij kwamen donderdag toe en wisten eerst niet dat er bosbranden waren op het eiland. “We hebben er niets van gemerkt. Tot gisterenavond (vrijdag, red.) Toen zagen we een grote rookpluim, roken we het vuur en er vielen er ook assen naar beneden.”

Karen en haar gezin hadden eerst niet door dat er bosbranden waren in hun buurt. — © Karen Verbruggen

Toen ze zaterdagmiddag aan het zwembad zaten, kreeg heel het hotel tegelijk een noodmelding van de Griekse overheid. “Daar stond dat mensen nabij Lardos, wij zitten op zo’n 2 kilometer daarvan, best moesten evacueren. Ik keek boven me en zag een heel grote rookpluim.”

De rookpluim die Karen en haar gezin zagen vanuit het hotel. — © Karen Verbruggen

Aan de receptie kreeg Karen te horen dat het nog niet zo ernstig was. Ook bij haar touroperator TUI zeiden ze dat ze niets te vrezen hadden. “Maar wij konden het niet houden van de warmte en de stank. De lucht was echt donker en de assen vielen uit de lucht. Het deed pijn aan onze ogen”, zegt ze. Ondanks dat ze te horen kreeg dat het niet ernstig was, zag ze over het hotel blusvliegtuigen vliegen. “Ik zag toen dat de top van de berg langs ons hotel in brand stond. Toen was er toch wel even angst. Je ziet opeens het vuur dichterbij komen”, zegt ze. Daarna ging het snel. Alle alarmen in het hotel gingen af en iets later stonden alle gasten in de lobby. “Het was een heksenketel. Iedereen had een mondmasker op of hield een T-shirt voor hun mond.”

Karen en haar gezin werden uiteindelijk met de bus naar een schooltje gebracht en enkele uren laten belandden ze in een basketbalzaal tientallen kilometers verderop. “We weten niet hoe het nu verder moet. Gezinnen met jonge kinderen krijgen voorrang, maar voorrang op wat, dat weten we niet.”

