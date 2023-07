Zwerfhond redt leven van baby die gedumpt werd in Tripoli

Een straathond heeft in de Libanese stad Tripoli een gedumpte baby gered. De hond liep met de zak waarin het kind werd achtergelaten naar voorbijgangers, waardoor het kleine meisje in veiligheid kon gebracht worden.

In Libanon zijn mensen verontwaardigd nadat woensdag een gedumpte baby werd teruggevonden. Een voorbijganger had de baby horen wenen en ontdekte het meisje in een zwarte, plastic zak die gedragen werd door een straathond. Het is nog onduidelijk wie de baby dumpte. Het meisje had verschillende blauwe plekken op haar gezicht en lichaam. De voorbijganger die haar vond, bracht haar naar het ziekenhuis waar ze de nodige zorgen kreeg.

Op sociale media wordt er hard gereageerd op het voorval. “Sommigen zeggen dat de hond een onrein dier is en dat is natuurlijk niet waar”, schreef iemand op Twitter. “De hond heeft veel meer menselijkheid, vriendelijkheid, sluwheid en intelligentie dan sommige satanische mutanten in menselijke vorm.” Iemand anders schreef dan weer: “Dieren hebben meer mededogen dan mensen.”

(sgg)