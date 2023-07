Het “mooiste terras van de kust”, kunst in de duinen en pannenkoeken van een meter: de verborgen parels van Bredene

De Watertoren: De watertoren langs de Fritz Vinckelaan biedt je met een hoogte van 50,58 meter een mooi uitzicht over de streek. Je kan er tijdens de vakantie en op woensdagnamiddag gratis een anderhalf uur durende rondleiding volgen. Opgelet: er is geen lift. Je moet dus wel wat trappen beklimmen. Meer info op www.bredene.be.

De Spioenkop: Vorige week promootte De Haan al hun wachthuisje De Spioenkop in de duinen, maar Bredene heeft ook zo’n huisje met een al even mooi zicht. Je vindt het ter hoogte van het Staf Versluyscentrum.

Kunst verstopt in de duinen: In de duinen ten westen van de strandtoegang van Strandpost 6 ligt een werk van de kunstmanifestatie Beaufort 2009. Het is wel even zoeken naar het “doolhof in een mysterieuze paviljoenstructuur” met de naam Albedo, ontworpen door Nederlander Niek Kemps.

Turkeyenhof: De polderhoeve uit 1737 gunt je niet alleen een blik in het leven van de mensen uit die tijd, er ligt ook nog een verzameling schelpen, fossielen en zelfs mammoetresten die Vlaamse vissers door de tijd heen opvisten. Tijdens de zomer zijn er ook verschillende muziekconcerten.

Watersport: Aan Strandpost 1 ligt watersportclub Twins waar er surfzomerkampen zijn, maar waar volgens de Dienst Toerisme ook “het mooiste terras van de kust” ligt. De Twins Club heeft namelijk ook een eigen ‘Beachlounge’ en ‘Surfersbar’.

Pannenkoeken per halve of hele meter: In Bredene Dorp ligt pannenkoekenhuisje ’t Fietskotje waar je geen ronde pannenkoeken eet, maar wel rechthoekige per halve of zelfs hele meter.