Veertien maanden na zijn vertrek bij Anderlecht streek Vincent Kompany zaterdag nog eens neer op Belgische bodem. In een oefenwedstrijd verloor zijn Burnley met 2-0 op het veld van KRC Genk. Na afloop had Vince The Prince mooie woorden over voor Racing-coach Wouter Vrancken. “Hij past hier perfect.”