E313 in Hasselt versperd door ongeval met meerdere voertuigen, zware file richting Antwerpen

Vermoedelijk was een lading op de weg de oorzaak van het ongeval. Verschillende voertuigen begonnen te slippen en te tollen. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn, maar volgens de eerste info raakte niemand zwaargewond bij het ongeval. De E313 richting Antwerpen is wel helemaal versperd. De brandweer Zuid-West Limburg is ter plaatse om de weg te reinigen. Het verkeer wordt door de wegpolitie van de snelweg geleid via de afrit Hasselt-West. Maar achter de afrit is een lange file ontstaan van auto’s die geen kant meer uit kunnen.