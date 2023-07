Geen finale voor Elise Mertens en David Goffin op Hopman Cup nadat Kroatië het nipt haalt van Spanje

Donna Vekic (WTA-22) zette de Kroaten op het gravel in Nice eerst op voorsprong door Rebeka Masarova (WTA-72) met 6-2 en 6-1 te verslaan. Dat betekende meteen de uitschakeling voor de Spanjaarden, die een 3-0-zege nodig hadden om tot de finale door te stoten. ‘s Werelds nummer een Carlos Alcaraz had vervolgens de handen vol met Borna Coric (ATP-15), maar won toch met 6-3, 6-7 (6/8) en 10-5. Ook het dubbelspel werd in een supertiebreak beslist. Na 1 uur en 15 minuten trokken Vekic en Coric met 1-6, 6-4 en 14-12 aan het langste eind. Bij 8-9 in de supertiebreak lieten de Spanjaarden een matchbal onbenut. Vekic en Coric konden drie matchballen niet verzilveren, maar de vierde was wel de goede.

Zondag geven Vekic en Coric in de finale de Zwitsers Céline Naef (WTA-157) en Leandro Riedi (ATP-160) partij. Die gaven in hun groep Frankrijk en Denemarken het nakijken.

Justine Henin en Ruben Bemelmans blijven zo de enige Belgische finalisten van de Hopman Cup. Zij verloren in 2011 de finale tegen de Amerikanen Bethanie Mattek-Sands en John Isner.