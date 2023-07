Miami

Lionel Messi - wellicht de beste voetballer die ooit op deze planeet heeft rondgelopen - speelt niet langer in Europa. Hij voert zijn kunstjes vanaf dit seizoen op in de roze outfit van Inter Miami CF. Voetbalfan Chiara Lemmens (30) uit Koersel was getuige van Messi’s debuut… en van zijn historische winning goal.