Van razendpopulaire zangeres naar serveerster: waarom werkt Lana Del Rey plots in een wafelhuis?

Wereldwijd al miljoenen albums verkocht, maar toch heeft ze nog een bijbaantje als bediende bij de Amerikaanse keten Waffle House. Klanten keken onlangs verrast op toen ze de populaire zangeres Lana Del Rey - volledig in uniform - in een restaurant in Alabama zagen werken. Op de beelden is te zien hoe ze klanten bedient, koffie maakt en tussendoor toch nog even tijd maakt om fans blij te maken.