“Wisselvallige dag met soms een bui en temperaturen tot 21 graden”

Zondag wordt een wisselvallige dag met soms wat regen of een bui. Tussendoor kunnen er echter ook een aantal opklaringen passeren.

Tijdens opklaringen kan de temperatuur even oplopen naar een maximum tussen 19 en 21°C. Dat is vrij fris voor juli.

Vooral in de voormiddag staat er een stevig windje met rukwinden tot 45 a 55 km/u. In de loop van de avond zal de wind geleidelijk luwen. In het tweede deel van de avond valt de wind grotendeels weg.

