‘Harry Potter’-trein verplicht aan de kant

Er zijn ernstige veiligheidsproblemen vastgesteld. De Schotse stoomtrein, die officieel The Jacobite heet, is door exploitant West Coast Railways uit roulatie gehaald. De populaire toeristische attractie reed nog tot 15 juli, de dag dat veiligheidsinspecteurs hun verslag klaar hadden. Uit onderzoek is gebleken dat passagiers het risico liepen uit de trein te vallen, wanneer ze uit de ramen leunden. Dit is eigenlijk verboden, maar de inspecteurs concludeerden dat het treinpersoneel niet ingreep wanneer passagiers toch tegen de ramen leunden. Ook hadden mensen problemen met het vlot openen en sluiten van de deuren.

De Jacobite reed tussen Mallaig en Fort William over het iconische Glenfinnan-viaduct in de Schotse Hooglanden. Het trekt elk jaar duizenden Potter-fans. Men probeert zo snel mogelijk de problemen op te lossen. De organisatie hoopt vanaf augustus weer te kunnen rijden.

Aangezien iedereen op voorhand kaartjes moet kopen, moeten er een pak tickets worden terugbetaald. West Coast Railways kreeg niet alleen voor deze trein een rode kaart. Ook met enkele andere oude treinen die gebruikt worden op Schotse spoorlijnen zijn allerlei veiligheidsproblemen vastgesteld.