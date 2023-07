Kon jij haar spotten? Dua Lipa speelt héle kleine rol in Barbie-film

Ze was aanwezig op de premières en schreef een nummer voor de soundtrack, maar popster Dua Lipa (27) was amper te zien in de nieuwe Barbie-film. Dat schrijven de Britse tabloids.

“Babystapjes”, noemde zangeres Dua Lipa het toen ze voor het eerst mocht acteren in een grote Hollywood-film. “Dit is de beste manier om het te ontdekken, in plaats van jezelf in het diepe te gooien met iets dat je misschien niet helemaal aankunt. Ik denk dat mijn grootste angst zou zijn om een echt grote rol aan te nemen en te denken: ‘F***! - nu moet ik een acteur zijn en deze emoties en gevoelens voelen op camera’, terwijl ik mezelf nog niet zover heb gebracht.”

Dat resulteerde in slechts 30 seconden schermtijd en 16 woorden, waarvan twee ‘Barbie’ waren, in nieuwe gelijknamige film. Je kan je dus de vraag stellen waarom Dua Lipa eigenlijk aanwezig was op de premières in Londen en Los Angeles? Maar gelukkig schreef ze ook een nummer voor de officiële soundtrack.