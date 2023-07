Koninklijk bezoek op Tomorrowland: prins Laurent verkent festival met dochter Louise

Prins Laurent is zeker niet aan zijn proefstuk toe: ook in 2014 was hij aanwezig op Tomorrowland, toen met zijn schoonzus Joanna, de zus van prinses Claire. Deze keer nam hij zijn 19-jarige dochter Louise mee. Zonen Nicolas en Aymeric bleven thuis.

Voor de nationale feestdag waren ze een dag te laat, maar de prins en prinses lieten het niet aan hun hart komen. Ze lieten zich rondleiden in de backstage en botsten daar onder meer op Elodie Ouédraogo en Hannelore Knuts. Laurent toonde grote interesse in de Olympische kampioene en het topmodel en vroeg zelf om een foto. Die lieten het zich geen twee keer vragen.

© Maarten De Bouw

